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Табло курса доллара в витрине операционной кассы

Все вниз: курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Центральный банк Узбекистана с 17 июля установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане понизился по сравнению с прошлой неделей на 26,61 сума и достиг 7787,81 сума, следует из данных Центробанка.

Курс евро также опустился на 76,8 сума и составляет сейчас 9100,06 сума.

Снизился и курс британского фунта - он равен 10 304,83, что на 73,74 сума меньше, чем на прошлой неделе.

Доллар демонстрирует существенное падение на протяжении нескольких недель.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.




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