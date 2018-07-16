Все вниз: курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане понизился по сравнению с прошлой неделей на 26,61 сума и достиг 7787,81 сума, следует из данных Центробанка.

Курс евро также опустился на 76,8 сума и составляет сейчас 9100,06 сума.

Снизился и курс британского фунта - он равен 10 304,83, что на 73,74 сума меньше, чем на прошлой неделе.

Доллар демонстрирует существенное падение на протяжении нескольких недель.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.