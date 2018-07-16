Проведенные Минфином проверки выявили нарушения на 279 млрд сумов

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Главное управление государственного финансового контроля и его территориальные подразделения за шесть месяцев 2018 года провели 2837 контрольных проверок и в 2334 из них выявили расходование средств с нарушением финансовой дисциплины.

По данным Министерства финансов, с нарушением финансовой дисциплины были израсходованы 279,2 млрд сумов. Недостачи и присвоения составили 35,2 млрд сумов, незаконные расходы - 122,6 млрд сумов, нецелевое использование средств фондов при Министерстве финансов -120,7 млрд сумов.

"Приняты меры по восстановлению нецелевого использования средств на сумму 56,8 млрд сумов, а также материалы 1547 контрольных мероприятий переданы правоохранительным органам для принятия мер, установленных законодательством", - говорится в сообщении.

К административной ответственности на сумму 34,1 млн сумов привлечены 62 руководителя и должностных лица бюджетных организаций, нарушивших бюджетную дисциплину.

В Главное управление государственного финансового контроля от физических лиц за прошедшие полгода поступило 406 обращений, 65 из которых пришлось перенаправить другим организациям, 45 оказались повторными, 28 - дубликатами, а 12 оставили анонимные пользователи.

"Изучены 223 обращения физических лиц, из них в 30 обращениях факты подтверждены полностью, в 72 обращениях факты подтверждены частично, в 121 случае факты не подтвердились и 23 обращения находятся в рассмотрении", - пояснили в министерстве.

Материалы 31 проверки, проведенной после обращений физических лиц, переданы в правоохранительные органы, так как выявлены нарушения на 402 млн сумов.