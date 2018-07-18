В 5929 домах заменят внутренние инженерные сети и коммуникации, к отопительному сезону капитально отремонтируют 10 центральных и локальных котельных.
Правительство Афганистана предложило Узбекистану установить режим свободной торговли.
Это связано с угрозой масштабного наводнения в Центральной Азии, водоем остается зоной повышенного риска.
Голубое топливо начало поступать в Таджикистан после шестилетнего перерыва в начале апреля 2018 года.
Правительство Узбекистана готовит предложения по вступлению страны в международное партнерство открытых правительств (Open Government Partnership).
Для защиты предпринимателей проект указа президента предусматривает снос жилых и производственных помещений только после уплаты рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков собственника.
Накануне в Хельсинки состоялась встреча президентов России и США, после чего курс валют стал колебаться в разные стороны.