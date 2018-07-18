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Стороны достигли полного понимания и совместимости в решении вопросов оперативной боевой подготовки
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Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
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Чего не хватает системе школьного образования в Узбекистане?
  • Новых направлений обучения
    17.2% (5)
  • Государственного контроля по реформированию
    20.7% (6)
  • Повышения квалификации кадров
    51.8% (15)
  • Новых учебников
    10.3% (3)
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