Разработаны новые привилегии для инвестирующих в Узбекистан

Для защиты предпринимателей проект указа президента предусматривает снос жилых и производственных помещений только после уплаты рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков собственника.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Генпрокуратура и Минюст Узбекистана разработали проект указа президента, направленный на кардинальное улучшение инвестиционного климата республики.

Документом планируется защитить инвесторов и субъектов предпринимательства от неправомерных административных актов государственного органа.

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В целях обеспечения законности и предсказуемости при изъятии земельных участков, проектом определяются конкретные случаи, при которых допускается изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд. Устанавливается, что снос жилых и производственных помещений разрешается только после уплаты рыночной стоимости недвижимого имущества и убытков собственника.

Кроме того, разработаны новые механизмы предоставления земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности, в частности, путем предоставления земельного участка в долгосрочную аренду сроком до 50 лет.

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Также предлагается внедрить упрощенный порядок получения вида на жительство и многократных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в Узбекистан не менее 200 тысяч долларов США. Будет рассмотрен вопрос о присвоении статуса почетного гражданина иностранцам, внесшим значительные инвестиции в приоритетные сферы экономики страны.