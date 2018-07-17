Узбекистан вступит в международное партнерство "Открытое правительство"

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Правительство Узбекистана готовит предложения по вступлению страны в международное партнерство открытых правительств (Open Government Partnership), следует из проекта указа президента страны Шавката Мирзиёева.
Проект опубликован во вторник на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. Разработчиком постановления является Министерство юстиции Узбекистана. Планируется, что документ вступит в силу с 1 августа.
"Кабинету министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести предложения по выработке и реализации принципа открытости во всех ветвях власти и участию в деятельности международной организации "Партнерства открытого правительства" (Open Government Partnership)", - говорится в тексте документа.
"Определить основными принципами выработки инструментов правовой политики, правоприменительной и судебной практики открытость, правовую определенность и стабильность законодательства", - говорится в проекте указа.