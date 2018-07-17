Узбекистан вступит в международное партнерство "Открытое правительство"

В рамках OGP ("Открытое правительство") государства добровольно берут на себя обязательства стать более открытыми, а также принимают "национальный план действий".

ТАШКЕНТ, 17 июл – Sputnik. Правительство Узбекистана готовит предложения по вступлению страны в международное партнерство открытых правительств (Open Government Partnership), следует из проекта указа президента страны Шавката Мирзиёева.

Проект опубликован во вторник на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. Разработчиком постановления является Министерство юстиции Узбекистана. Планируется, что документ вступит в силу с 1 августа.

"Кабинету министров Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести предложения по выработке и реализации принципа открытости во всех ветвях власти и участию в деятельности международной организации "Партнерства открытого правительства" (Open Government Partnership)", - говорится в тексте документа.

В соответствии с указом, профильным ведомствам поручено до 31 декабря 2018 года разработать и внести на обсуждение проект унифицированного законодательного акта в области инвестиционной деятельности, направленного на создание максимально благоприятных условий для инвестирования.

"Определить основными принципами выработки инструментов правовой политики, правоприменительной и судебной практики открытость, правовую определенность и стабильность законодательства", - говорится в проекте указа.

Open Government Partnership или партнерство "Открытое правительство" - это международная инициатива, направленная на повышение прозрачности и подотчетности власти, объединяющая более 50 стран. В рамках OGP государства добровольно берут на себя обязательства стать более открытыми, а также принимают "национальный план действий", содержание которого определяется при непосредственном участии представителей гражданского общества.