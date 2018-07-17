Узбекистан экспортировал в Таджикистан 4,5 миллиона кубометров газа

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. С апреля по середину июля Узбекистан отправил в Таджикистан 4,5 миллиона кубометров газа, сообщает РИА Новости.
Как сообщил журналистам первый замглавы компании "Таджиктрансгаз" Шавкат Шоимзода, объемы поставок увеличиваются каждый месяц по мере готовности потребителей.
За три месяца – с апреля по июнь – в республику отправили более трех миллионов кубометров, а за 15 дней июля – свыше миллиона.
Основной потребитель голубого топлива из Узбекистана – Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО), на ее долю приходится около 80% от общего объема поставок.
В начале марта в ходе государственного визита президент Шавкат Мирзиёев подписал с Таджикистаном контракт на поставку газа.
В 2018 году экспорт должен составить около 126 миллионов кубометров газа на 15,1 миллиона долларов.
В понедельник в Фергане состоялась встреча премьер-министров Узбекистана и Таджикистана.
Абдулла Арипов и Кохир Расулзода обсудили подготовку к предстоящей встрече глав государств, договорились о проведении в Ташкенте национальной промышленной выставки и совместного бизнес-форума.