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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

Узбекистан экспортировал в Таджикистан 4,5 миллиона кубометров газа

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Голубое топливо начало поступать в Таджикистан после шестилетнего перерыва в начале апреля 2018 года.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. С апреля по середину июля Узбекистан отправил в Таджикистан 4,5 миллиона кубометров газа, сообщает РИА Новости.

Как сообщил журналистам первый замглавы компании "Таджиктрансгаз" Шавкат Шоимзода, объемы поставок увеличиваются каждый месяц по мере готовности потребителей.

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За три месяца – с апреля по июнь – в республику отправили более трех миллионов кубометров, а за 15 дней июля – свыше миллиона.

Основной потребитель голубого топлива из Узбекистана – Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО), на ее долю приходится около 80% от общего объема поставок.

В начале марта в ходе государственного визита президент Шавкат Мирзиёев подписал с Таджикистаном контракт на поставку газа.

В 2018 году экспорт должен составить около 126 миллионов кубометров газа на 15,1 миллиона долларов.

В понедельник в Фергане состоялась встреча премьер-министров Узбекистана и Таджикистана.

Абдулла Арипов и Кохир Расулзода обсудили подготовку к предстоящей встрече глав государств, договорились о проведении в Ташкенте национальной промышленной выставки и совместного бизнес-форума.

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Теги:
топливо, Таджикистан, Экспорт



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