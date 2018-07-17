Власти Таджикистана могут продать воду из Сарезского озера

Это связано с угрозой масштабного наводнения в Центральной Азии, водоем остается зоной повышенного риска.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. В Таджикистане заявили о намерении продать воду из крупного озера Сарез, сообщает Sputnik.

По словам главы Комитета по охране окружающей среды Талбака Салимова, ресурсы могут передать нуждающимся странам, если какое-нибудь из правительств проявит интерес, Таджикистан не будет возражать.

Это связано с сохраняющейся угрозой масштабного наводнения в Центральной Азии.

Сарез – до сих пор зона повышенного риска, передает Sputnik Таджикистан заявление Салимова.

Сарезское озеро – крупный водоем, расположенный в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

Длина озера – около 70 километров, максимальная глубина – около 500 метров, уровень воды – примерно 3,2 тысячи метров над уровнем моря, объем воды – свыше 17 квадратных километров.

Оно относится к завальным озерам, появилось в результате землетрясения в 1911 году, когда оказалось перекрыто русло реки Бартанг.