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Узбекистан провел переговоры с Афганистаном по торговле и экономике

Узбекистан предложил Афганистану режим свободной торговли

Пресс-служба Минвнешторга
Экономика
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Вопрос подняли на переговорах в Министерстве внешней торговли 17 июля, делегация исламской республики выразила надежду на содействие Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Правительство Узбекистана предложило Афганистану установить режим свободной торговли, сообщает пресс-служба Минвнешторга.

Этот вопрос представители делегации подняли на переговорах, которые прошли 17 июля в министерстве.

Кроме того, в ближайшее время Узбекистан планирует привлечь афганских инвесторов, а также заняться созданием приграничной торговой зоны.

Переговоры Афганистана и Узбекистана прошли в Минвнешторге
Пресс-служба Минвнешторга+
Переговоры Афганистана и Узбекистана прошли в Минвнешторге

На встрече стороны обсуждали вопросы дальнейшего развития и взаимодействия в торгово-экономических отношениях.

"Также делегация Афганистана выразила надежду на содействие Узбекистана в восстановлении и развитии текстильной отрасли, а именно, в обмене опытом в этой сфере и в подготовке кадров", - уточняется в сообщении.

Они отметили положительную динамику во внешней торговле – в 2017 году товарооборот увеличился на 19% - до 617 миллионов долларов.

По словам заместителя министра внешней торговли Сахиба Саифназарова, Узбекистан и Афганистан могут нарастить положительную динамику при условии создания всех необходимых благоприятных условий.

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Теги:
Экономика, переговоры, Афганистан



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