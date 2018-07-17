К осенне-зимнему сезону отремонтируют кровлю и подъезды в 7657 домах

В 5 929 домах заменят внутренние инженерные сети и коммуникации, к отопительному сезону капитально отремонтируют 10 центральных и локальных котельных.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов в Узбекистане охватит 7657 многоквартирных домов по стране, следует из постановления президента Узбекистана от 12 июля.

В республике отремонтируют 3,9 млн квадратных метров кровли, 15,7 тысячи подъездов. В 5 929 домах заменят внутренние инженерные сети и коммуникации. Как указано в документе, размещенном на странице Министерства жилищно-коммунального обслуживания в Facebook, в Узбекистане к осенне-зимнему сезону 2018/2019 годов построят и отремонтируют 2 847 детских площадок, заменят и обновят 595 лифтов, забетонируют 754,7 тысяч квадратных метров тротуаров, прилегающих к многоквартирным домам.

К отопительному сезону капитально отремонтируют 10 центральных и локальных котельных, 32 котла. Запланировано также обновление 49,5 км тепловых, 181,3 водопроводных, 40,8 км газопроводных и 21,7 тысячи км электрических сетей, а также 6,8 тысячи трансформаторных подстанций.

Текущий ремонт затронет 110 центральных и локальных котельных, 831 котел, 873 км тепловых, 611 км водопроводных и 60,5 тысячи км электрических сетей, а также 18,6 тысячи трансформаторных подстанций.

Среди объектов социальной сферы к осенне-зимнему сезону проведут ремонт в 1815 школах, 1400 детских садах, 11 детских домах и специальных школах-интернатах, 335 больницах и амбулаторно-поликлинических учреждениях.

К отопительному сезону заготовят 4,8 млн тонн угля, из которых для населения предназначены 850 тысяч тонн, а для организаций бюджетной сферы – 340 тысяч тонн.