21:44 17 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Жилые дома в Ташкенте

К осенне-зимнему сезону отремонтируют кровлю и подъезды в 7657 домах

Foto / Илья Буяновский
Экономика
Получить короткую ссылку
91 0 0

В 5 929 домах заменят внутренние инженерные сети и коммуникации, к отопительному сезону капитально отремонтируют 10 центральных и локальных котельных.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2018/2019 годов в Узбекистане охватит 7657 многоквартирных домов по стране, следует из постановления президента Узбекистана от 12 июля.

В республике отремонтируют 3,9 млн квадратных метров кровли, 15,7 тысячи подъездов. В 5 929 домах заменят внутренние инженерные сети и коммуникации. Как указано в документе, размещенном на странице Министерства жилищно-коммунального обслуживания в Facebook, в Узбекистане к осенне-зимнему сезону 2018/2019 годов построят и отремонтируют 2 847 детских площадок, заменят и обновят 595 лифтов, забетонируют 754,7 тысяч квадратных метров тротуаров, прилегающих к многоквартирным домам.

Детский сад в селе Манас был отремонтирован и оснащен необходимой мебелью и техникой
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Узбекистане до конца года построят 40 детских садов
К отопительному сезону капитально отремонтируют 10 центральных и локальных котельных, 32 котла. Запланировано также обновление 49,5 км тепловых, 181,3 водопроводных, 40,8 км газопроводных и 21,7 тысячи км электрических сетей, а также 6,8 тысячи трансформаторных подстанций.

Текущий ремонт затронет 110 центральных и локальных котельных, 831 котел, 873 км тепловых, 611 км водопроводных и 60,5 тысячи км электрических сетей, а также 18,6 тысячи трансформаторных подстанций.

Среди объектов социальной сферы к осенне-зимнему сезону проведут ремонт в 1815 школах, 1400 детских садах, 11 детских домах и специальных школах-интернатах, 335 больницах и амбулаторно-поликлинических учреждениях.

К отопительному сезону заготовят 4,8 млн тонн угля, из которых для населения предназначены 850 тысяч тонн, а для организаций бюджетной сферы – 340 тысяч тонн.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур, архивное фото
    Космические планы

    "Роскосмос" запустит новую ракету "Союз-5" совместно с Казахстаном. Первый пуск состоится с космодрома Байконур в 2022 году.

  • В Самаре (Россия) нашли кыргызстанца Хусана Шарипова, который 16 лет числился без вести пропавшим
    Обиделся и пропал

    В Самаре нашли гражданина Кыргызстана, который 16 лет числился без вести пропавшим - родственники искали его и даже обращались на телевидение.

  • Тюрьма, архивное фото
    Доагетировался

    В России суд приговорил к семи годам колонии уроженца Таджикистана, который убеждал своих земляков вступить в террористическую организацию.

  • Блогер Nas в Армении
    Страна бесплатной воды

    Один из самых популярных блогеров Facebook снял видеоролик про питьевые фонтанчики в Армении.

  • Сбор урожая на сельхозпредприятии Пульс-Агро
    Русский хлеб

    Латвия в первом квартале 2018 года почти втрое увеличила закупки зерна в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Депутат Сейма Павиленис Жигимантас
    Не попасть в меню

    Экс-посол Литвы в США убежден, что если республика не начнет диктовать условия российскому президенту, то станет частью "меню" Путина и Трампа.

  • В память о гибели царской семьи Романовых в Бендерах освятили часовню
    Столетие трагедии

    В память о гибели царской семьи Романовых на территории мемориального комплекса "Бендерская крепость" воздвигли часовню "Памяти святых царских мучеников".

  • Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии
    Граница на замке

    Благодаря бдительности пограничников, неудачей завершилась попытка футбольных болельщиков из Нигерии и Сенегала незаконно въехать в Эстонию.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
    Надежда на стабильность

    Эксперт прокомментировал встречу Путина и Трампа и рассказал, как отношения Москвы и Вашингтона скажутся на положении Южной Осетии.

  • Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ со стартового стола первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур, архивное фото
    Космические планы

    "Роскосмос" запустит новую ракету "Союз-5" совместно с Казахстаном. Первый пуск состоится с космодрома Байконур в 2022 году.

  • В Самаре (Россия) нашли кыргызстанца Хусана Шарипова, который 16 лет числился без вести пропавшим
    Обиделся и пропал

    В Самаре нашли гражданина Кыргызстана, который 16 лет числился без вести пропавшим - родственники искали его и даже обращались на телевидение.

  • Тюрьма, архивное фото
    Доагетировался

    В России суд приговорил к семи годам колонии уроженца Таджикистана, который убеждал своих земляков вступить в террористическую организацию.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Футбольные болельщики в Париже радуются победе сборной Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии
Водометы и разбитые витрины: во Франции бурно отметили победу на ЧМ
"Ереван Дрифтинг": в столице Армении показали трюки на автомобилях
Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
Топ-15 стран по военным расходам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054