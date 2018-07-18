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Флаг с логотипом компании KNOC

Южнокорейская KNOC вновь начала разведку нефти и газа в Узбекистане

PARK JI-HWAN / AFP
Экономика
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Компания объявила тендер, победитель должен переработать 800 погонных километров ранее отработанных сейсмических профилей 2D.

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. Корейская национальная нефтегазовая корпорация (Korea National Oil Corporation, KNOC) приступила к программе геологоразведочных работ (ГРР) на двух инвестиционных блоках в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта в республике KNOC Fergana Operating Company.

"KNOC Fergana Operating Company объявляет о начале приема предложений на участие в тендере в пределах Дехканабадского и Ташкурганского инвестиционных блоков", - говорится в сообщении.

По условиям тендера, победитель должен переработать 800 погонных километров ранее отработанных сейсмических профилей 2D. Заявки на участие в тендере принимаются до 17 августа. Другие детали тендера не разглашаются.

В середине мая АО "Узбекнефтегаз" и KNOC подписали протокол даты вступления в силу соглашения "О программе работ на Дехканабадском и Ташкурганском инвестиционных блоках в Кашкадарьинской области". Ранее сообщалось, что ГРР на инвестиционных блоках должны были начаться летом и будут проведены на условиях риска в течение пяти лет. Другие детали работ не раскрываются.

Соглашение о проведении геологоразведочных работ КNОС в Узбекистане
Южнокорейская КNОС приступает к геологоразведке на двух блоках в Узбекистане
В 2014-2015 годах KNOC приняла решение выйти из трех upstream-проектов в Узбекистане в связи с их экономической неэффективностью. Компания вышла из международного консорциума по разработке нефтегазовых месторождений в узбекской части Аральского моря (северо-запад страны), а также отказалась от поиска углеводородов на четырех инвестблоках в Ферганской и Наманганской областях на востоке Узбекистана. Общий объем инвестиций компании в указанные проекты с 2010 года составил около 60 миллионов долларов.

По данным "Узбекнефгаза", на сегодняшний день на нескольких лицензионных площадях Узбекистана ведут геологоразведку и разработку месторождений российские "Газпром", "Лукойл" и китайская CNPC.




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