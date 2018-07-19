Duty Free в Узбекистане начнут выдавать бессрочные лицензии

Изменения также коснутся свободных и таможенных складов, они могут вступить в силу к 2019 году.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Магазинам Duty Free в Узбекистане могут начать выдавать бессрочные лицензии, сообщается в постановлении кабинета министров.

Документ "Об утверждении положений о лицензировании деятельности склада временного хранения, свободного склада и магазина беспошлинной торговли" может вступить в силу с 1 декабря 2018 года.

"Установить, что до 1 января 2019 года все таможенные склады, свободные склады и магазины беспошлинной торговли подлежат лицензированию с учетом внесенных настоящим постановлением изменений и дополнений, а их владельцы должны получить новые лицензии на осуществление деятельности склада временного хранения, свободного склада и магазина беспошлинной торговли", - уточняется в постановлении.

В случае его утверждения все указанные организации должны будут пройти лицензирование по новым правилам.