Узбекская колбаса пойдет на экспорт в Оман и Арабские Эмираты

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Узбекская колбаса предприятия Muratti пойдет на экспорт в Оман и Арабские Эмираты, пишет Podrobno.uz.

© Sputnik / Владимир Вяткин "Осел отпущения", или Колбаса раздора

С февраля 2018 года предприятие планирует расширить объем производства с двух тонн в день до четырех. Для этого были привлечены финансовые ресурсы из ОАЭ общей стоимостью $1,7 миллиона долларов, отметили в столичном хокимияте.

Идея совместного производства была предложена после исследования специалистами из Эмиратов продукции узбекского производства. Ее качество и стоимость, по сравнению с импортом из Китая, полностью устроили гостей.

Проблемой для открытия нового цеха было то, что долгое время не удавалось получить разрешение на участок для его постройки. На прошедшей в субботу встрече и.о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев рассмотрел запрос по предоставлению предприятию земельного участка для расширения производства в Учтепинском районе столицы.