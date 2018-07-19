Жить дешевле: в Узбекистане сократили взносы на покупку домов

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Узбекистане сократили взносы на покупку небольших домов и решили направить средства на строительство в сельской местности, сообщается в Telegram-канале Минюста.

Постановление "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов реализации программ по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности и доступных многоквартирных домов в городах на 2018 год" подписал президент Шавкат Мирзёев.

Теперь первоначальный взнос на приобретение двух-, трех- пятиэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) и одноэтажных жилых домов в сельской местности на площади не более 0,02 гектара вместо 25% составит 10%.

"Направить в 2018 году за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан дополнительные средства для финансирования строительства жилых домов в сельской местности с учетом изменений, вытекающих из настоящего постановления", - также говорится в сообщении.

Кроме того, молодые семьи, жители ветхих домов и другие нуждающиеся граждане смогут выплачивать взносы в дифференцированном размере, то есть ежемесячно и с постепенным уменьшением к концу периода кредитования.