Немецкая Siemens намерена построить ветряную электростанцию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Немецкая Siemens намерена построить первую промышленную ветровую электростанцию мощностью 100 МВт в Навоийской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления АО "Узбекэнерго" Шухрата Шералиева.
"Siemens выразила заинтересованность и представила предложения по строительству ветряной электростанции мощностью 100 МВт на площадке в Зарафшанском районе Навоийской области", - заявил Шералиев в ходе проведения в Ташкенте на инвестиционной площадке открытого обсуждения предложений иностранных и местных компаний.
По данным "Узбекэнерго", проект предварительной стоимостью около 100 миллионов долларов планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства.
В конце мая 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане на 2017-2025 годы, в которую включены 810 проектов стоимостью 5,3 миллиарда долларов.