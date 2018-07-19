Немецкая Siemens намерена построить ветряную электростанцию в Узбекистане

Проект предварительной стоимостью около 100 миллионов долларов планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Немецкая Siemens намерена построить первую промышленную ветровую электростанцию мощностью 100 МВт в Навоийской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления АО "Узбекэнерго" Шухрата Шералиева.

"Siemens выразила заинтересованность и представила предложения по строительству ветряной электростанции мощностью 100 МВт на площадке в Зарафшанском районе Навоийской области", - заявил Шералиев в ходе проведения в Ташкенте на инвестиционной площадке открытого обсуждения предложений иностранных и местных компаний.

По данным "Узбекэнерго", проект предварительной стоимостью около 100 миллионов долларов планируется реализовать на принципах государственно-частного партнерства.

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Немецкие компании GEO-NET и Inec-GOPA в апреле 2015 года подготовили атлас ветрового потенциала электроэнергетики в шести регионах Узбекистана. По данным исследования, прогнозный потенциал в области ветровой энергетики составляет более 520 тысяч мегаватт установленной мощности на 17 тысячах квадратных километров с производством 1,07 триллиона киловатт в час электроэнергии ежегодно. В настоящее время в Узбекистане построена лишь одна опытная ветряная электростанция мощностью 750 кВт в Ташкентской области.

В конце мая 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу развития возобновляемых источников энергии в Узбекистане на 2017-2025 годы, в которую включены 810 проектов стоимостью 5,3 миллиарда долларов.