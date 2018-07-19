Франция направит 450 миллионов евро на проекты в Узбекистане

Сейчас стороны завершают обсуждение всех деталей программы двустороннего сотрудничества на 2018-2021 годы.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Французское агентство развития в течение четырех лет направит около 450 миллионов евро на проекты в Узбекистане, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на посольство Франции.

Стороны сейчас завершают обсуждение всех деталей программы двустороннего сотрудничества на 2018-2021 годы, где расписаны проекты и их финансирование.

Напомним, что соглашение между правительствами Узбекистана и Франции об учреждении и деятельности Французского агентства развития и Общества содействия и участия для экономического сотрудничества в республике было заключено в декабре 2016 года.

© Sputnik / Михаил Мокрушин Мирзиёев запустил проект по утилизации отходов в Самарканде

Сейчас ФАР реализует в стране проект по модернизации управления твердыми бытовыми отходами в Самарканде. Эта инициатива предусматривает создание первой в Центральной Азии современной цепочки управления отходами от раздельного сбора мусора на уровне махаллей до его переработки и утилизации, а также организацию сбора биогаза.

До конца 2021 года планируется закупить порядка 70 мусороуборочных машин и другую спецтехнику, построить мусорный полигон и центр по сортировке отходов, а также реконструировать и создать новые пункты сбора мусора.