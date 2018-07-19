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ОАО Восход-Агро

Россия увеличила экспорт сельхозтехники в Узбекистан более чем в семь раз

© Sputnik / Сергей Лескеть
Экономика
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Всего в первом полугодии 2018 года Россия экспортировала сельскохозяйственную технику на 6,5 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Поставки российской сельскохозяйственной техники в Узбекистан за первые шесть месяцев 2018 года увеличились в 7,6 раза, сообщает Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования ("Росспецмаш").

Всего в первом полугодии 2018 года Россия экспортировала сельскохозяйственную технику на 6,5 миллиарда рублей, что в 1,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"В январе-июне 2018 года существенно выросли объемы поставок отечественных сельхозмашин в Германию и Польшу, где очень хорошо развито собственное производство сельхозтехники", - отметили в ассоциации.

Экспорт агротехники в Узбекистан вырос в 7,6 раза, в Кыргызстан - в 4,1 раза, в Нидерланды - в 3,7 раза, во Францию - в 3,5 раза, в Болгарию - в 2,5 раза, в Словакию - в 2,2 раза, в Монголию - в 1,8 раза, в Армению - в 1,7 раза, в Молдавию - в 1,6 раза, в Казахстан - на 23%, в Канаду - на 11%.

"Экспортные поставки из России зерноуборочных комбайнов увеличились в 2,2 раза - до 593 единиц", - сообщила директор "Росспецмаша" Алла Елизарова.

Она также отметила, что рост объемов экспорта связан с постоянным улучшением качества российских агромашин и выпуском новых моделей техники.




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