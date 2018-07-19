На покупку лекарств Узбекистан в 2018 году потратил 914 миллиардов сумов

Сейчас в стране действуют 152 фармачевтических предприятия, производящие около 2500 наименований лекарств.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. На покупку лекарственных средств и медицинских предметов в 2018 году для государственных медицинских организаций Узбекистан направил 914,6 млрд сумов, то есть в 2,5 раза больше чем в 2017 году, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Сейчас в стране действуют 152 фармачевтических предприятия. Производимые ими лекарственные препараты около 2500 наименований широко используются в медицинской практике.

"Кроме этого, благодаря созданным для иностранных инвесторов удобным условиям в республике повышается доля прямых инвестиций. На сегодняшний день с участием зарубежных инвестиций осуществляются 9 инвестиционных проектов на сумму 123,9 млн долларов США. Из них 87,32 млн долларов являются прямыми иностранными инвестициями", - отметили в министерстве.

По данным ведомства, инвестиции в основном поступают из Китая, Индии, Германии, Великобритании и Турции.

Начиная с 1 августа 2018 года будет внедрен порядок признания результатов государственной регистрации лекарственных средств, в том числе лекарственных веществ и лекарственных препаратов, осуществленной в странах с высокими регуляторными требованиями. А это устранит лишние преграды в системе государственной регистрации лекарственных средств.

"Этот порядок будет внедряться на основании дифференциации уполномоченных органов иностранных государств и международных организаций, ответственных за государственную регистрацию лекарственных средств, не вызывающих сомнения по безопасности, качеству и эффективности", - отметили в министерстве.

Результаты государственной регистрации будут осуществляться при наличии разрешения на применение лекарственных средств, результаты государственной регистрации которых признаются в Республике Узбекистан или в медицинской практике стран с высокими регуляторными требованиями.