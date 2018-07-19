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Строительство здания

На строительство спортивных объектов  направят более 360 миллиардов сумов

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Экономика
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В ближайшее время в Узбекистане вместо упраздненного Фонда развития детского спорта Узбекистана создадут Фонд развития физической культуры и спорта.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Узбекистане направят свыше 360 миллиардов сумов на строительство спортивных объектов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Согласно Указу президента, вместо упраздненного Фонда развития детского спорта создадут Фонд развития физической культуры и спорта при министерстве.

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Деятельность нового фонда не будет ограничиваться только детской и юношеской физкультурой, специалисты окажут поддержку спортсменам вне зависимости от возрастной категории.

В ближайшие годы в республике появятся четыре универсальных спортивных комплекса, 12 детских спортивных комплексов и 12 крытых плавательных бассейнов.

Кроме того, власти намерены реконструировать 15 детских спортивных комплексов, колледжей олимпийского резерва и четыре плавательных бассейна, а также приобретут спортивный инвентарь.

В июне Кабинет министров республики утвердил адресную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры и спорта на 2018-2019 годы.

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Теги:
министерство, фонд, Спорт



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  • Логотип компании Газпром , архивное фото
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    Российская корпорация "Газпром" заявила о прекращении поиска полезных ископаемых в Таджикистане, посчитав деятельность на территории страны нецелесообразной.

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