На строительство спортивных объектов  направят более 360 миллиардов сумов

В ближайшее время в Узбекистане вместо упраздненного Фонда развития детского спорта Узбекистана создадут Фонд развития физической культуры и спорта.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Узбекистане направят свыше 360 миллиардов сумов на строительство спортивных объектов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Согласно Указу президента, вместо упраздненного Фонда развития детского спорта создадут Фонд развития физической культуры и спорта при министерстве.

Деятельность нового фонда не будет ограничиваться только детской и юношеской физкультурой, специалисты окажут поддержку спортсменам вне зависимости от возрастной категории.

В ближайшие годы в республике появятся четыре универсальных спортивных комплекса, 12 детских спортивных комплексов и 12 крытых плавательных бассейнов.

Кроме того, власти намерены реконструировать 15 детских спортивных комплексов, колледжей олимпийского резерва и четыре плавательных бассейна, а также приобретут спортивный инвентарь.

В июне Кабинет министров республики утвердил адресную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры и спорта на 2018-2019 годы.