Тимати откроет в Ташкенте ресторан Black Star Burger

Закусочная может появиться на массиве Ц-1 в центре столицы осенью 2018 года.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Ташкенте этой осенью планируют открыть первый ресторан российской сети Black Star Burger.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил основатель GŌSHT Groop Абдурашид Иминов.

Бургерная будет расположена в центре города, на массиве Ц-1. Ожидается, что на открытие приедет один из основателей сети Black Star Burger Тимати.

Эта российская сеть ресторанов ведет свою историю с сентября 2016 года. Заведение открыл бизнесмен Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. Считается, что Black Star Burger первым ввел в моду есть бургеры в черных перчатках.

Фаст-фуд постепенно приходит в Узбекистан, в этом году власти разрешили открыть McDonald's, Burger King и KFC, в последнем для приготовления пищи будут использовать только халяльные продукты, а также запретят продажу алкоголя.

По словам министра внешней торговли Эльёра Ганиева, Узбекистан приветствует любую конкуренцию на своем рынке, однако, согласно проведенному Sputnik опросу, более 50% пользователей выступают за развитие в Узбекистане национальной кухни.