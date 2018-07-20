Международные банки помогут экономике Узбекистана

Привлечением ряда консалтинговых компаний и кредитных организаций займется Государственный комитет по инвестициям.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Узбекистан для подготовки отраслевых программ привлекут международные компании и банки, сообщает РИА Новости.

Работой по взаимодействию займется Государственный комитет по инвестициям.

На сегодня правительство успело договориться со Всемирным банком о консультационных услугах по комплексному реформированию авиации и привлечению инвестиций, с Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития – о привлечении инвестиций в электроэнергетику и развитии возобновляемой энергии.

© Pixabay / AlexanderStein Вид на жительство и почетные звания: чем Узбекистан привлечет инвесторов

Кроме того, Международная финансовая корпорация диагностирует условия привлечения прямых иностранных инвестиций в сфере природного газа, а компании из США McKinsey & Company и Boston Consulting Group планируют развивать химическую и нефтегазовую промышленность.

На этой неделе в республике вышел закон "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата".

Иностранным инвесторам упростили условия работы в стране – снизили долю уставных фондов совместных предприятий, изменили условия пограничного режима, предложили получение многократных виз и статуса почетного гражданина при наиболее эффективной работе.