Международные банки помогут экономике Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. В Узбекистан для подготовки отраслевых программ привлекут международные компании и банки, сообщает РИА Новости.
Работой по взаимодействию займется Государственный комитет по инвестициям.
На сегодня правительство успело договориться со Всемирным банком о консультационных услугах по комплексному реформированию авиации и привлечению инвестиций, с Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития – о привлечении инвестиций в электроэнергетику и развитии возобновляемой энергии.
Кроме того, Международная финансовая корпорация диагностирует условия привлечения прямых иностранных инвестиций в сфере природного газа, а компании из США McKinsey & Company и Boston Consulting Group планируют развивать химическую и нефтегазовую промышленность.
На этой неделе в республике вышел закон "О мерах по кардинальному улучшению инвестиционного климата".
Иностранным инвесторам упростили условия работы в стране – снизили долю уставных фондов совместных предприятий, изменили условия пограничного режима, предложили получение многократных виз и статуса почетного гражданина при наиболее эффективной работе.