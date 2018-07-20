На нефтегазовую отрасль приходится 50% инвестиций в экономику Узбекистана

Государственный комитет Узбекистана по инвестициям провел очередное открытое обсуждение по привлечению иностранных и местных инвесторов в республику.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Более половины привлекаемых в экономику Узбекистана инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль, сообщил заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов.

Статистику он озвучил на второй встрече единой площадки открытого обсуждения инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов, где обсуждались вопросы развития топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической, металлургической и горнодобывающей промышленности. Организатором мероприятия выступил Государственный комитет Узбекистана по инвестициям. Участвовали руководители Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, АО "Узкимёсаноат", АО "Узбекэнерго" и АO "Узбекнефтегаз".

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"Как отметил в своем выступлении первый заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов, более половины привлекаемых в экономику Узбекистана инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль. Объем капиталовложений в 2016 году составил 2,99 млрд долларов, а по итогам 2017 года данный показатель уже достиг 3,63 млрд долларов, из них за счет прямых иностранных инвестиций и кредитов - 2,65 млрд долларов, с удельным весом более 70%", - сообщили в пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Вниманию инвесторов "Узбекнетегаз" предлагает проекты по глубокой переработке природного газа с получением востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью. В том числе проекты по организации промышленного кластера, производству олефинов, выпуску масел на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, а также присадок для моторных масел и топлива, переработке пиролизного дистиллята Устюртского и Шуртанского газохимических комплексов с производством бензола, толуола и ксилола и другие.