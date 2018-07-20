22:55 20 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции

На нефтегазовую отрасль приходится 50% инвестиций в экономику Узбекистана

© Sputnik / Стрингер
Экономика
Получить короткую ссылку
63 0 0

Государственный комитет Узбекистана по инвестициям провел очередное открытое обсуждение по привлечению иностранных и местных инвесторов в республику.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Более половины привлекаемых в экономику Узбекистана инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль, сообщил заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов.

Статистику он озвучил на второй встрече единой площадки открытого обсуждения инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов, где обсуждались вопросы развития топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической, металлургической и горнодобывающей промышленности. Организатором мероприятия выступил Государственный комитет Узбекистана по инвестициям. Участвовали руководители Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, АО "Узкимёсаноат", АО "Узбекэнерго" и АO "Узбекнефтегаз".

Флаг с логотипом компании KNOC
PARK JI-HWAN / AFP
Южнокорейская KNOC вновь начала разведку нефти и газа в Узбекистане
"Как отметил в своем выступлении первый заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов, более половины привлекаемых в экономику Узбекистана инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль. Объем капиталовложений в 2016 году составил 2,99 млрд долларов, а по итогам 2017 года данный показатель уже достиг 3,63 млрд долларов, из них за счет прямых иностранных инвестиций и кредитов - 2,65 млрд долларов, с удельным весом более 70%", - сообщили в пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Вниманию инвесторов "Узбекнетегаз" предлагает проекты по глубокой переработке природного газа с получением востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью. В том числе проекты по организации промышленного кластера, производству олефинов, выпуску масел на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, а также присадок для моторных масел и топлива, переработке пиролизного дистиллята Устюртского и Шуртанского газохимических комплексов с производством бензола, толуола и ксилола и другие.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

  • Молодая девушка за чтением книги, фото из архива
    Ученье – свет

    С каждым годом все меньше выпускников школ подают документы в азербайджанские вузы. О причинах рассказали эксперты.

  • В зале суда, архивное фото
    Наказание за "дедовщину"

    Суд Гомельского района огласил приговор двум солдатам-срочникам одной из воинских частей Белоруссии - они признаны виновными в неуставных отношениях.

  • Передача Абхазии 190 единиц сельхозтехники и оборудования, 57 из которых тракторы от Министерства сельского хозяйства России состоялась в Гудауте в пятницу 20 июля.
    Подарки на колесах

    О том, как прошла церемония передачи российской сельхозтехники Абхазии, чему восторгался министр и как на подарки отреагировали трактористы, - в материале Sputnik.

  • Премьер-министр Никол Пашинян в день открытия книжного магазина Зангак (19 июля 2018). Еревaн
    "Хватит, хватит!"

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что каждодневные данные о коррупции вызывают у него шок.

  • Латвийский публицист, политолог Мирослав Митрофанов
    "Это война!"

    Противостояние властей Латвии русскоязычному населению - это война, заявил депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

  • Тушение пожаров в Швеции, 17 июля 2018 года
    Мы вам поможем!

    Литва, Германия и Франция отправят в Швецию спецсамолеты и вертолеты, чтобы помочь локализовать сильнейшие за последние годы лесные пожары на севере страны.

  • Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан)
    Небо под контролем

    Пуски новой противоракеты российской системы ПВО состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Минобороны России распространило видео испытаний.

  • Купание в озере. Архивное фото
    Мутные воды

    Медицинский колумнист Sputnik Кыргызстан рассказал, как купаться без риска для здоровья - эти простые правила уберегут от очень серьезных проблем.

  • Пассажиры в самолете, архивное фото
    Куда собрались?

    В Минобрнауки Таджикистана объяснили, что требование к преподавателям и студентам о согласовании с ведомством поездок за рубеж никак не ограничивает их права.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Девушки возле фонтана в Ташкенте
Жара в Ташкенте, или Как не дать себе засохнуть
Дедушка в 80 лет впервые снял видео на телефон и покорил весь мир
Дедушка в 80 лет впервые снял видео на телефон и покорил весь мир
Кто, где и сколько зарабатывает в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054