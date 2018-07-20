На нефтегазовую отрасль приходится 50% инвестиций в экономику Узбекистана

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Более половины привлекаемых в экономику Узбекистана инвестиций приходится на нефтегазовую отрасль, сообщил заместитель председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Улугбек Сайидов.
Статистику он озвучил на второй встрече единой площадки открытого обсуждения инвестиционных предложений иностранных и местных инвесторов, где обсуждались вопросы развития топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической, металлургической и горнодобывающей промышленности. Организатором мероприятия выступил Государственный комитет Узбекистана по инвестициям. Участвовали руководители Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, АО "Узкимёсаноат", АО "Узбекэнерго" и АO "Узбекнефтегаз".
Вниманию инвесторов "Узбекнетегаз" предлагает проекты по глубокой переработке природного газа с получением востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью. В том числе проекты по организации промышленного кластера, производству олефинов, выпуску масел на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, а также присадок для моторных масел и топлива, переработке пиролизного дистиллята Устюртского и Шуртанского газохимических комплексов с производством бензола, толуола и ксилола и другие.