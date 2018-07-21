Страны ЦА хотят провести экономический форум в октябре в Узбекистане

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии в кsргsзском городе Чолпон-Ата.

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. Страны Центральной Азии планируют провести региональный экономический форум в октябре в Узбекистане, сообщает МИД страны.

Sputnik / Рамиль Ситдиков Главы МИД стран Центральной Азии договорились активизировать торговые связи

По данным министерства, 21 июля делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел страны Абдулазизом Камиловым приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии в кыргызском городе Чолпон-Ата.

"Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов пригласил участников мероприятия принять участие в работе регионального экономического форума стран Центральной Азии, проведение которого запланировано на октябрь текущего года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ходе мероприятия состоялся содержательный и предметный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, а также дальнейшему развитию механизмов многостороннего сотрудничества в Центральной Азии, сообщили в министерстве. По итогам заседания было принято совместное заявление.

"В документе особо подчеркнута важность предстоящей очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте в марте 2019 года", - добавили в МИД Узбекистана.

Также отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества в области обеспечения безопасности, активизации торгово-экономических связей между странами региона, расширения транзитно-транспортного потенциала региона.