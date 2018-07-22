Во Франции появился первый торговый дом Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 июл - Sputnik. В Париже состоялась церемония открытия первого Торгового дома Узбекистана во Франции, сообщает ИА "Дунё".

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Основная задача Торгового дома UzFranceTrade заключается в продвижении экспорта продукции из Узбекистана в страны Европы. В этих целях предусмотрено функционирование постоянно действующего шоу-рума с демонстрационным залом, где будет представлен широкий ассортимент отечественных товаров.

В рамках мероприятия состоялась отдельная встреча делегации Узбекистана с представителями деловых кругов Франции, на которой обсуждены вопросы продвижения узбекской сельскохозяйственной и текстильной продукции. Стороны договорились активно развивать сотрудничество путем поддержки предпринимателей на государственном уровне.

Церемония ознаменовалась подписанием договоренностей на поставку текстильной продукции в ЕС на 1 миллион долларов, а также первой партии сухофруктов объемом 100 тонн на рынок Франции.