Украина поставила Узбекистану партию стрелкового оружия

В Узбекистан было отправлено две тысячи автоматов и пистолетов-пулеметов.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Ташкент в 2017 году закупил партию стрелкового оружия у Киева, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на отчет Госслужбы экспортного контроля о международных передачах отдельных видов вооружений Украины.

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"В 2017 году Украина поставила свыше 17 тысяч единиц стрелкового вооружения, а также более 800 единиц легкого вооружения в США, Узбекистан, Иорданию, Монголию и Турцию", – говорится в отчете.

В Узбекистан было отправлено две тысячи автоматов и пистолетов-пулеметов. Основным импортером украинского стрелкового и легкого вооружения в 2017 году, согласно отчету, выступили США, которые закупили 15040 автоматов и пистолетов-пулеметов, 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.