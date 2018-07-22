Узбекистан изучает опыт Татарстана в производстве рыбы

Ранее сообщалось, что в Узбекистане будет создана первая в истории свободная экономическая зона для развития рыбоводства.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Узбекистан изучает опыт производства рыбы Татарстана. Накануне делегация республики посетила рыбоводческий комплекс "Биосфера-фиш" в Лаишевском районе. Об этом сообщил на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы муниципалитета Расим Хазиев.

Делегация из Узбекистана сегодня посетила Лаишевский район. Гости ознакомились с реализацией проекта - рыбоводческий комплекс «Биосфера-фиш», где будут выращивать 6 млн мальков стерляди и форели, производить 50 тонн мяса рыбы. pic.twitter.com/gghX47Huq6 — Расим Хазиев (@rasgaz78) 20 июля 2018 г.

​

© Sputnik / Владимир Вяткин В Узбекистане появится первая в истории экономическая зона для рыбоводства

Узбекскую делегацию возглавляет начальник Ташкентского областного управления сельского и водного хозяйства Ботир Алимбеков.

В апреле сообщалось, что в Узбекистане будет создана первая в истории свободная экономическая зона "Балик ишлаб чикарувчи" для развития рыбоводства. На территории СЭЗ появятся современные комплексы по переработке рыбы, производству рыбной продукции — консервов, икры, муки, деликатесов для удовлетворения, в первую очередь, потребности населения, а также последующего экспорта в сопредельные страны.