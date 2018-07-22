Запасы полезных ископаемых в Узбекистане оценивают в 5,7 триллиона долларов

За последние годы Госкомгеологии выдано более 1200 лицензий на право пользования участками недр.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Эксперты оценивают запасы полезных ископаемых в Узбекистане в 5,7 триллиона долларов. Об этом заявил председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Азам Кадирходжаев.

AFP / HAKOB BERBERYAN В Узбекистане появится День геолога

"Территория Узбекистана изучена лишь на 20%, существует огромный потенциал выявления новых месторождений. По оценке экспертов, стоимость минерально-сырьевого потенциала полезных ископаемых республики в недрах составляет около 5,7 триллиона долларов, из них свыше триллиона долларов – стоимость уже разведанных запасов и подготовленных месторождений", – цитирует его слова kun.uz.

Кадирходжаев отметил, что количество выдаваемых лицензий недропользователям продолжает расти. В результате, за последние годы Госкомгеологии выдано более 1200 лицензий на право пользования участками недр.