Узбекистан испытает татарстанские сорта зерновых и картофеля

Делегация республики посетила тепличный комбинат "Майский" и обсудила с коллегами сотрудничество в области селекции и семеноводства.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Делегация Ташкентской области Республики Узбекистан посетила с рабочим визитом Татарстан, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Гости посетили тепличный комбинат "Майский" и научно-исследовательский институт сельского хозайства, ознакомились с особенностями производства защищенного грунта, обсудили с татарстанскими коллегами вопросы сотрудничества в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.

Возглавлял делегацию начальник Управления сельского хозяйства Ташкентской области Саъди Шерматов.

"В завершении встречи Саъди Шерматов сообщил о готовности испытать татарстанские сорта озимых зерновых, зернобобовых культур и картофеля в условиях Ташкентской области Республики Узбекистан", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Узбекистан также изучает опыт Татарстана в производстве рыбы. Делегация республики посетила рыбоводческий комплекс "Биосфера-фиш" в Лаишевском районе.