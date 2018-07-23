G20: уровень безработицы в мире – самый низкий за 10 лет

Финансовая "двадцатка" в коммюнике по итогам заседания министров назвала основные риски для роста мировой экономики.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. "Группа двадцати" назвала основные краткосрочные и долгосрочные риски мировой экономики, сообщает РИА Новости.

Они отмечены в коммюнике по итогам заседания министров финансов и глав центральных банков, которое прошло в Буэнос-Айресе.

Среди них – растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, неравенство и небольшой структурный рост.

При этом уровень безработицы в мире на сегодня опустился на самый низкий уровень за последние 20 лет, а глобальный экономический рост продолжает оставаться устойчивым.

Развивающиеся страны борются с волатильностью рисков и оттоком капиталов, отмечается в докладе.

В Узбекистане с 1 августа запускают систему страхования по безработице. В рамках системы предоставят единовременные субсидии тем гражданам, которые не работают, но стремятся начать свой бизнес. Им оплатят расходы по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.