Доллар подрос впервые с апреля: курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане прекратил снижение и даже продемонстрировал рост впервые с апреля этого года, следует из данных Центробанка.

Курс доллара поднялся на 1,57 сума и стал равен 7789,38 сума. Доллар в Узбекистане демонстрировал существенное падение на протяжении нескольких месяцев.

Курс евро на предстоящую неделю также продемонстрировал рост на 27,54 сума и составляет сейчас 9127,6 сума.

При этом курс британского фунта продолжил снижаться и остановился на отметке в 10229,01 сума, что меньше показателя прошлой недели на 75,52 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.