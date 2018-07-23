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Здание Национального Банка Узбекистана

Немецкий банк выделит Узбекистану 500 миллионов евро

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Узнацбанк подписал с Deutsche Bank AG соглашение о финансировании инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Нацбанк Узбекистана подписал соглашение с немецким банком на 500 млн евро, сообщает пресс-служба узбекистанской кредитной организации.

Deutsche Bank AG намерен финансировать инвестиционные проекты в различных отраслях экономики – энергетическом секторе, транспорте, сельском хозяйстве, медицине, нефтехимии, инфраструктуре, авиации, металлургии.

"Уникальность соглашения заключается в предоставлении долгосрочного финансирования для импорта оборудования и технологий из разных стран, в том числе из США, Китая, Кореи, Японии, Германии, Франции, Италии и Испании", - уточняется в пресс-релизе.

В 2017 году президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества с ФРГ.

Ранее Узнацбанк договорился о заемах с другими ведущими немецкими банками - Commerzbank AG и AKA Bank.

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Теги:
Кредит, Инвестиции, Банки



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