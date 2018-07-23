Немецкий банк выделит Узбекистану 500 миллионов евро

Узнацбанк подписал с Deutsche Bank AG соглашение о финансировании инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Нацбанк Узбекистана подписал соглашение с немецким банком на 500 млн евро, сообщает пресс-служба узбекистанской кредитной организации.

Deutsche Bank AG намерен финансировать инвестиционные проекты в различных отраслях экономики – энергетическом секторе, транспорте, сельском хозяйстве, медицине, нефтехимии, инфраструктуре, авиации, металлургии.

"Уникальность соглашения заключается в предоставлении долгосрочного финансирования для импорта оборудования и технологий из разных стран, в том числе из США, Китая, Кореи, Японии, Германии, Франции, Италии и Испании", - уточняется в пресс-релизе.

В 2017 году президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества с ФРГ.

Ранее Узнацбанк договорился о заемах с другими ведущими немецкими банками - Commerzbank AG и AKA Bank.