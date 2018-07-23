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Сотрудницы предприятия во время работы на кондитерской фабрике

Без сладкого не останутся: Таджикистан не запрещал узбекские конфеты

© Sputnik / Анар Мовсумов
Экономика
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Таджикстандарт опроверг запрет на импорт яиц и конфет из Узбекистана, а 1-2 килограмма конфет, которые граждане привозят с собой из соседней страны даже не подлежат проверке на предмет сертификации.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Таджикистане запрет на импорт яиц и кондитерских изделий из Узбекистана не соответствует действительности, сообщил глава агентства "Таджикстандарт" Кудрат Давлатзода.

Он назвал подобные ограничения слухами и отметил, что один или два килограмма конфет, которые граждане привозят с собой из соседней страны, даже не подлежат проверке на предмет сертификации, передает Sputnik Таджикистан.

"Никакого запрета не было. "Таджикстандарт" выдает сертификат в рамках соглашения, регламентирующего импорт. Этот вопрос мы также обсудили со своими узбекскими коллегами", – отметил чиновник.

Давлатзода, подчеркнул, что за первое полугодие текущего года в республике в целом было зафиксировано свыше 1,1 миллиона килограммов продовольственных товаров, не отвечающих стандартам.

Жители Узбекистана пересекаю границу с Таджикистаном на КПП Патар, архивное фото
© Sputnik / Амир Исаев
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Ранее ряд СМИ сообщил, что Таджикистан на неопределенное время ввел запрет на импорт куриных яиц. Данная мера якобы была связана с тем, что за последнее время зафиксировано множество жалоб на качество ввозимой из соседней страны продукции.

Отмечалось, что это произошло на фоне упрощения условий пересечения таджикско-узбекской границы, в результате чего за последний месяц заметно вырос объем ввоза в Таджикистанкуриных яиц из Узбекистана.




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