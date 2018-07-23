Дефицит внешней торговли Узбекистана увеличился в 13,6 раза в 2018 году

В период с января по июнь отрицательное сальдо составило 2,1 миллиарда долларов, внешнеторговый оборот – 17,7 миллиарда.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В 2018 году в Узбекистане увеличились дефицит внешней торговли и внешнеторговый оборот – до 2,1 миллиарда и 17,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Это в 13,6 раза и 1,8 раза больше соответственно.

© Sputnik / Станислав Савин Товарооборот с Таджикистаном вырос вдвое

При этом объем экспорта из республики с январь по июнь вырос в 1,3 раза до 7,8 миллиарда долларов, а импорта – в 1,6 раза до 9,9 миллиарда.

Среди основных внешнеторговых партнеров – Россия, у которой 16% в общем товарообороте, Китай (15,9%), Казахстан (8,1%), Турция (5,3%), Южная Корея (4,3%).

Ранее сообщалось об общем снижении цен в Узбекистане на все товары и услуги в июне – всего на 2,7%. Стоимость помидоров уменьшилась на 66,7%, огурцов – на 52,6%, картофеля – 45,7%, яблок – 35,8%. Значительное влияние оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции.