21:02 23 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Знак процента

Дефицит внешней торговли Узбекистана увеличился в 13,6 раза в 2018 году

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
315 0 0

В период с января по июнь отрицательное сальдо составило 2,1 миллиарда долларов, внешнеторговый оборот – 17,7 миллиарда.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В 2018 году в Узбекистане увеличились дефицит внешней торговли и внешнеторговый оборот – до 2,1 миллиарда и 17,7 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

Это в 13,6 раза и 1,8 раза больше соответственно.

Транспортно-логистический комплекс
© Sputnik / Станислав Савин
Товарооборот с Таджикистаном вырос вдвое

При этом объем экспорта из республики с январь по июнь вырос в 1,3 раза до 7,8 миллиарда долларов, а импорта – в 1,6 раза до 9,9 миллиарда.

Среди основных внешнеторговых партнеров – Россия, у которой 16% в общем товарообороте, Китай (15,9%), Казахстан (8,1%), Турция (5,3%), Южная Корея (4,3%).

Ранее сообщалось об общем снижении цен в Узбекистане на все товары и услуги в июне – всего на 2,7%. Стоимость помидоров уменьшилась на 66,7%, огурцов – на 52,6%, картофеля – 45,7%, яблок – 35,8%. Значительное влияние оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции.

По теме

Узбекистан договорится с Евросоюзом об укреплении партнерства
Теги:
Торговля, Экономика, дефицит



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Большая кавказская стена
    Стена Александра

    Веками Большая кавказская стена играла исключительную роль в жизни всего Южного Кавказа, но теперь этому памятнику истории грозит забвение.

  • Здание БГУИР в Минске
    Дело техники

    В Беларуси не хватает будущих "технарей" - в ряде вузов республики объявили дополнительный набор на специальности технического профиля.

  • Лаборатория винзавода
    Напиток богов

    Домашнее вино в Абхазии продают повсеместно - как из такого разнообразия выбрать качественный продукт, читайте в материале Sputnik Абхазия.

  • Учения НАТО
    Много НАТО из ничего

    В армянских и зарубежных СМИ разгорелись нешуточные страсти о предполагаемом участии Армении в натовских учениях "Достойный партнер" в Грузии.

  • Молоток судьи
    Долго судитесь!

    Европейский суд по правам человека обязал Латвию выплатить компенсацию за слишком долгий судебный процесс.

  • Пожар в лесу
    Надымили

    Из-за лесных пожаров и горящих торфяников в Латвии север Литвы окутал смог, наблюдается концентрация вредных веществ в воздухе

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Московский международный фестиваль Сабантуй-2018
Москвичей и гостей столицы угостили чак-чаком, весом более двух тонн
Элисон Тил призывает жителей планеты бороться с загрязнениями /отходами, убивающими окружающую среду
Планета под угрозой: это видео заставит вас перестать использовать пластик
Как пережить жару и не расплавиться

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054