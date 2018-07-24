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Основатель USM Holdings Алишер Усманов

Алишер Усманов может продать акции ФК "Арсенал"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
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Бизнесмен разочарован отказом владельца 67% доли Стэна Кронке проводить переговоры по продаже.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Российский бизнесмен узбекистанского происхождения Алишер Усманов рассматривает возможность продать свою долю ФК "Арсенал", сообщает РИА Новости.

Он пытался выкупить мажоритарный пакет акций – всего 67% у их владельца, американского предпринимателя Стэна Кронке, но тот отказался даже проводить переговоры.

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© RIA Novosti . Valeriy Melnikov
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По данным СМИ, Усманов разочарован ситуаций и теперь хочет выйти из владения акциями.

В 2017 году Кронке предлагал Усманову 525 миллионов фунтов стерлингов за его пакет акций, но бизнесмен отказался и заявил, что принадлежащая ему доля важна для защиты интересов клуба и его болельщиков.

Усманов позже предложил Кронке 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что Алишер Усманов стал владельцем акций "Арсенала" в 2007 году, тогда миллиардер выкупил 14,6% доли совместно с иранским бизнесменом Фархадом Мошири. Он приобрел акции Мошири в 2016 году и увеличил свой пакет до 30%. Кронке  купил мажоритарный пакет в 2011 году.

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Теги:
Акции, Футбол, Алишер Усманов



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