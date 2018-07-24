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Три таджикских банка получат кредит от Узбекистана на 100 млн долларов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Речь идет об "Амонатбонкоме, "Ориенбонкоме" и кредитной организации "Эсхата".

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Узбекистан выделит кредит на 100 миллионов долларов для развития бизнеса трех таджикских банков, сообщает ИА Avesta.

По словам председателя "Амонатбонка" Рухулло Хакимзода, средства распределят между его кредитной организацией, "Ориенбонком" и банком "Эсхата".

Здание Национального Банка Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Они получат кредит под 8% годовых в случае заема на один год и под 9% - если срок погашения кредит составляет от 1 до 3 лет.

Предприниматели должны использовать эти средства для ввоза товаров из Узбекистана в Таджикистан и их последующей реализации.

На сегодня заинтересованность выразили 12 таджикских компаний на общую сумму 19,9 миллионов долларов, их заявки кредитные организации рассмотрят в ближайшее время.

Ранее сообщалось о планах немецкого банка Deutsche Bank AG выделить Национальному банку Узбекистана 500 миллионов евро.

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Теги:
Таджикистан, Кредит, Банки



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