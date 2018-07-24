Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

Президент России отметил, что надеется, что предстоящие переговоры в Ташкенте будут способствовать дальнейшему наращиванию сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осенью в Ташкенте будут способствовать наращиванию сотрудничества двух стран.

Такое заявление президент России сделал во время телефонного разговора с президентом Узбекистана, говорится на сайте Кремля.

Российский президент отметил, что под руководством Мирзиёева Узбекистан уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. Путин подчеркнул, что во многом благодаря личным усилиям президента Узбекистана удалось добиться новых успехов в развитии отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.

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Также глава России отправил поздравительную телеграмму Шавкату Мирзиёеву.

"Буду рад продолжению товарищеского диалога с Вами и тесной совместной работы. Рассчитываю, что наши предстоящие переговоры в Ташкенте будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях на благо дружественных народов России и Узбекистана", - говорится в тексте поздравления.

Путин пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.