Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осенью в Ташкенте будут способствовать наращиванию сотрудничества двух стран.
Такое заявление президент России сделал во время телефонного разговора с президентом Узбекистана, говорится на сайте Кремля.
Российский президент отметил, что под руководством Мирзиёева Узбекистан уверенно движется по пути устойчивого социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. Путин подчеркнул, что во многом благодаря личным усилиям президента Узбекистана удалось добиться новых успехов в развитии отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
"Буду рад продолжению товарищеского диалога с Вами и тесной совместной работы. Рассчитываю, что наши предстоящие переговоры в Ташкенте будут способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях на благо дружественных народов России и Узбекистана", - говорится в тексте поздравления.
Путин пожелал своему коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.