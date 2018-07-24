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Добыча золота

Повышены ставки налога за пользование недрами при добыче ряда металлов

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
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В постановлении отмечается, что ставки повышены в целях укрепления доходов государственного бюджета, а также рационального использования средств отдельных добывающих предприятий.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Ставки налога за пользование недрами при добыче цветных и драгоценных металлов следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Ставка налога при добыче золота выросла с 5% до 32% от налогооблагаемой базы, серебра — с 8% до 32%, меди — с 8,1% до 30%, цинка — с 4% до 20%. 

Отмечается, что ставки повышены в целях укрепления доходов государственного бюджета, а также рационального использования средств отдельных добывающих предприятий. Прежние ставки действовали с 2000 года.




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