Повышены ставки налога за пользование недрами при добыче ряда металлов

В постановлении отмечается, что ставки повышены в целях укрепления доходов государственного бюджета, а также рационального использования средств отдельных добывающих предприятий.

ТАШКЕНТ, 24 июл - Sputnik. Ставки налога за пользование недрами при добыче цветных и драгоценных металлов следует из постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Ставка налога при добыче золота выросла с 5% до 32% от налогооблагаемой базы, серебра — с 8% до 32%, меди — с 8,1% до 30%, цинка — с 4% до 20%.

Отмечается, что ставки повышены в целях укрепления доходов государственного бюджета, а также рационального использования средств отдельных добывающих предприятий. Прежние ставки действовали с 2000 года.