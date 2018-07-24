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Ташкент-сити

Сингапурский план: Ташкент будут застраивать по-новому

© mytashkent.uz
Экономика
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На очередной субботней встрече в ташкентском хокимияте инвесторы ознакомились с новыми мастер-планами городского развития

Градоначальники уходят от практики хаотичного строительства, в каждом районе столицы планируется построить комплекс современных зданий, подобный Tashkent City. Новые объекты будут соответствовать всем современным нормативам.

Также была озвучена стратегия реконструкции прилегающих территорий в таких районах как Фаргона йули, Нуравшон, Кичик халка йули, Олмазар, Яшнабад, промышленная зона и жилые комплексы в Сергелийском районе. В их рамках запланировано строительство большого количества новых объектов, соответствующих всем современным нормативам, а также озвучена стратегия реконструкции прилегающих территорий.

"В течение долгого времени в Ташкенте новые здания хаотично возникали внутри жилых кварталов без учета инфраструктурной составляющей – загруженности дорог, чрезмерной нагрузки на электроснабжение и других. После деловой поездки представителей хокимията в Сингапур был перенят международный опыт в сфере городского строительства, а также принята концепция применения мастер-планов при градостроительстве. Это запланированный заранее способ разделения промышленных, коммерческих и жилых зон", – отметили в столичной администрации.  

Кроме того, от каждого района были предоставлены проекты, подавляющее большинство которых, было утверждено. Общая сумма инвестиций в них составит 894 миллиона долларов, будет создано 9332 рабочих мест.

Напомним, что столичная администрация также намерена организовать новую структуру – Единый центр по содействию инвесторам при создании новых проектов.

И.о.хокима Ташкента Жахонгир Артыкходжаев обещал прекратить практику, когда новые здания хаотично возникают внутри жилых кварталов без учета инфраструктурной составляющей, в связи с чем возникают проблемы с загруженностью дорог, чрезмерными нагрузками на электросети, перебои в водоснабжении.

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Теги:
День строителя, градостроительство, Хокимият Ташкента



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