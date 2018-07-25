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В АК Узбектелеком прошли переговоры с руководством телекоммуникационного оператора Afghan Wireless Communication Company (АWCC)

Узбекистан и Афганистан увеличат интернет-трафик

© UZTELECOM
Экономика
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Соглашение подписали Национальный оператор связи "Узбектелеком" и компания Afghan Wireless Communication Company (AWCC).

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Операторы Узбекистана и Афганистана договорились об увеличении доступа в интернет, сообщает пресс-служба Национальной компании "Узбектелеком".

Она подписала соглашение с афганистанским операторам связи Afghan Wireless Communication Company (AWCC), переговоры прошли 24 июля.

"На встрече были подписаны Меморандум о сотрудничестве и соглашение на строительство нового международного приграничного стыка сетей АК "Узбектелеком" и компании AWCC на международном приграничном переходе Узбекистан/Афганистан. Данное соглашение даст возможность экспортировать услуги доступа в международную сеть Интернет в Афганистан", - уточняется в сообщении.

Также стороны обсудили технические и коммерческие аспекты по оказанию услуг электросвязи в обеих странах.

Ранее Всемирный банк заявил о поддержке Узбекистана по запуску высокоскоростного интернета. Совместный проект Digital CASA стартует в 2019 году.

Теги:
проект, Интернет, Таджикистан



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