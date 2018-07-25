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Покупка авиабилета

Из-за роста цен на топливо в России дорожают авиабилеты

Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Первые изменения проведут в "Аэрофлоте" и его дочерней компании "Россия", стоимость топливного сбора вырастет на 200 и 400 рублей.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. В России из-за подорожания топливо растут цены на авиабилеты и топливный сбор, сообщает РИА Новости.

Первые изменения пройдут в "Аэрофлоте" и его дочерней компании "Россия". С 26 июля стоимость топливного сбора увеличится на 200 рублей для классов эконом и комфорт и на 400 рублей  - для бизнес-класса.

Международный аэропорт «Ургенч»
© Национальная Авиакомпания Республики Узбекистан
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При этом ранее забронированные по прежним ценам билеты необходимо выписать до четверга.

В 2017 году средний рост цен на авиакеросин вырос на 23,2%, в июне 2018 года – на 18,4% до 50,9 тысячи рублей за тонну.

В московских аэропортах "Шереметьево" и "Внуково" стоимость увеличилась на 25%, в "Домодедово" – на 21%.

Узбекистан, в свою очередь, намерен в ближайшее время начать сотрудничество с большим количеством зарубежных авиакомпаний.

По мнению вице-премьера республики Ачилбая Раматова, это позволит разгрузить НАК "Узбекистон хаво йуллари" и увеличить турпоток.

Теги:
топливо, Аэрофлот, Россия, авиабилет



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