"Узбекнефтегаз" осваивает залежи природного газа в нижнеюрских отложениях

Ранее специалисты компании находили газ в основном в верхних и средних отложениях юрского возраста.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Добыт газ из второй скважины нового участка, расположенного в Бердахском вале Устюртского региона, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

По прогнозам геологов, залежи природного газа на этом участке расположены в нижнеюрских отложениях.

По словам директора компании "Узнефтегазгеология" Гульмурода Мавлянова, ранее газ находили в основном в верхних и средних отложениях юрского возраста. Теперь специалисты "Узбекнефтегаза" обнаружили промышленное газоконденсатное месторождение "Куйи Сургиль" в нижнеюрских отложениях.

"Закончив буквально вчера бурение второй поисковой скважины, мы получили промышленный приток природного газа и газового конденсата. Скважина глубокая, она пробурена более чем на 3600 метров, и, по мнению специалистов, расширяется продуктивный контур месторождения", - добавил Мавлянов.

Это вторая продуктивная скважина месторождения. Подтверждающий продуктивность результат пришел в начале этого года после бурения первой скважины. Успех второй скважины свидетельствует о перспективах месторождения.

Сейчас на скважине идут газоконденсатные исследования и в течение месяца будут завершены работы по испытанию возможно-продуктивных горизонтов.

Для дальнейшей разведки месторождения также ведется бурение третьей скважины и планируется бурение четвертой.