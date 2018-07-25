В Джизаке впервые пройдет инвестиционный форум

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Международный инвестиционный форум пройдет впервые на территории свободной экономической зоны "Джизак" 29 - 30 августа 2018 года.

К участию приглашаются инвесторы, представители деловых кругов, местные и зарубежные СМИ, передает пресс-служба Госкоминвестиции.

Мероприятие организовано Госкомитетом по инвестициям совместно с хокимиятом Джизакской области при участии МИДа, посольств Узбекистана за рубежом и Торгово-промышленной палаты.

Специальная индустриальная зона "Джизак" в центральной части Узбекистана действует с марта 2013 года. Участники зон освобождены от уплаты таможенных платежей, ряда налогов и обязательных отчислений в государственные фонды. Так, например, при вложении от 300 тысяч до 3 миллионов долларов льготы будут предоставляться на три года, от 3 миллионов до 5 миллионов долларов — на пять лет, от 5 миллионов до 10 миллионов долларов — на семь лет.

В СЭЗ "Джизак" Китай вложил 7,6 миллиардов долларов.