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Города мира. Киев

Украина закупит у Узбекистана жидкий хлор

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Это связано с остановкой работы завода "ДнепрАзот", который был единственной организацией в стране, производившей это соединение.

ТАШКЕНТ, 25 июл - Sputnik. Водоканалы Киева будут потреблять для обеззараживания хлор из Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Как заявил в ходе селекторного совещания вице-премьер Украины Геннадий Зубко, Киев приступил к импортным поставкам из Румынии, в ближайшее время правительство надеется договориться с РУ.

Александр Хроленко, военный обозреватель
Sputnik
О некоторых особенностях оружейной контрабанды

Ранее "Киевводканал" сообщал, что подачу воды в централизованную водопроводную сеть в регионы и города Украины могут ограничить из-за остановки работы завода "ДнепрАзот", который был единственной организацией в стране, производившей жидкий хлор.

Работа предприятия стала убыточной из-за подорожания энергоресурсов. Объем производства хлорной группы цехов составлял 10% от общей выработки завода.

В 2017 году Украина поставила в Узбекистан партию стрелкового оружия – две тысячи автоматов и пистолетов-пулеметов. При этом основной импортер украинского вооружения – США, которые закупили более 15 тысяч автоматов и 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.

Теги:
завод, Импорт, Киев



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