16:24 25 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск

IFG Capital Partners изучит возможность разработки месторождение вольфрама

© Sputnik / Александр Гращенков
Экономика
Получить короткую ссылку
41 0 0

В случае положительных результатов исследования инвестор приступит к подготовке проекта по промышленному освоению месторождения.

ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Международная компания IFG Capital Partners намерена изучить возможности разработки месторождения вольфрама в Самаркандской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам.

"Госкомитет и IFG Capital Partners подписали соглашение о проведении технико-экономического изучения разработки месторождения вольфрама на месторождении "Яхтон" в Самаркандской области", - уточнил собеседник агентства.

Исследование рассчитано на год. В случае положительных результатов инвестор приступит к подготовке проекта по промышленному освоению месторождения, уточнил представитель госкомитета.

Горно-обогатительный комбинат
© Sputnik / Павел Лисицын
Строительство ГОКа на месторождении Саутбай стартует не ранее 2018 года
В начале 2006 года в Узбекистане была утверждена программа разработки вольфрамовых месторождений республики на период 2007-2013 годов с общим объемом производства вольфрамового концентрата в 2,7 тысячи тонн. Программой, в частности, предусматривалась разработка участка "Северный" месторождения "Яхтон" с ежегодным производством вольфрамового концентрата в объеме 870 тонн. Однако из-за ряда финансовых и технических проблем программа осталась нереализованной.

По данным Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам, промышленные запасы месторождения "Яхтон" по категории В+С1 составляют около 11 миллионов тонн руды с содержанием трехокиси вольфрама в объеме 44,3 тысячи тонн.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молодой человек катается на велосипеде
    Узкая дорожка

    На улицах Казахстана разворачиваются нешуточные баталии: велосипедисты и пешеходы не могут поделить велодорожки - как решить конфликт, рассуждает колумнист Sputnik.

  • Спортсмены во время соревнований на всемирных играх кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет об ашыртмалы аба гюреши.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Тучи на границе

    Таджикские пограничники нейтрализовали трех вооруженных афганских контрабандистов и изъяли свыше 100 килограммов наркотиков.

  • Туристы в Дворце ширваншахов в Баку, фото из архива
    На пике популярности

    Столица Азербайджана возглавила рейтинг городов СНГ по результатам анализа популярности туристических поездок летом 2018 года.

  • Министр Сергей Ковальчук
    Месяц безвиза

    Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук прокомментировал увеличение срока безвизового пребывания иностранцев в республике.

  • Свадьбы в Абхазии
    Сплошная романтика

    Абхазия имеет большой потенциал для развития свадебного туризма: гости едут за тысячи километров ради свадебной церемонии на диких пляжах или в горах республики.

  • Жозе Моуриньо
    Был разменной монетой

    Британская пресса сообщила подробности перехода полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна из дортмундской "Боруссии" в "Манчестер Юнайтед" в 2016-м году.

  • Пластиковые бутылки и другой мусор плавает в воде
    Пластиковая смерть

    Количество пластикового мусора в Латвии только увеличивается, из-за чего гибнут птицы, рассказал орнитолог.

  • Посольство России в Литве, архивное фото
    Только спокойствие!

    Посольство России в Литве прокомментировало слова министра иностранных дел республики о вмешательстве Москвы в предстоящие выборы в стране.

  • Молодой человек катается на велосипеде
    Узкая дорожка

    На улицах Казахстана разворачиваются нешуточные баталии: велосипедисты и пешеходы не могут поделить велодорожки - как решить конфликт, рассуждает колумнист Sputnik.

  • Спортсмены во время соревнований на всемирных играх кочевников. Архивное фото
    Игры кочевников

    Sputnik Кыргызстан продолжает рассказывать о видах спорта, включенных в программу III Всемирных игр кочевников. Сегодня речь пойдет об ашыртмалы аба гюреши.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Тучи на границе

    Таджикские пограничники нейтрализовали трех вооруженных афганских контрабандистов и изъяли свыше 100 килограммов наркотиков.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев
Молод и энергичен: президент Узбекистана отмечает день рождения
Ребенок с двумя лицами родился в Индонезии
В Индонезии появился на свет мальчик с двумя лицами
Промышленность Узбекистана
От масла до автомобилей: промышленность Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054