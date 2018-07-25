IFG Capital Partners изучит возможность разработки месторождение вольфрама

ТАШКЕНТ, 25 июл – Sputnik. Международная компания IFG Capital Partners намерена изучить возможности разработки месторождения вольфрама в Самаркандской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам.
"Госкомитет и IFG Capital Partners подписали соглашение о проведении технико-экономического изучения разработки месторождения вольфрама на месторождении "Яхтон" в Самаркандской области", - уточнил собеседник агентства.
Исследование рассчитано на год. В случае положительных результатов инвестор приступит к подготовке проекта по промышленному освоению месторождения, уточнил представитель госкомитета.
По данным Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам, промышленные запасы месторождения "Яхтон" по категории В+С1 составляют около 11 миллионов тонн руды с содержанием трехокиси вольфрама в объеме 44,3 тысячи тонн.