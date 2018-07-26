Конфискованные антикварные автомобили уйдут "с молотка"

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Два антикварных автомобиля выставили на продажу в Узбекистане, фотографии разместили на Единой электронной площадке.

Транспортные средства конфисковали по решению суда.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В Нью-Йорке выставят на торги коллекцию вещей Робина Уильямса

Стартовая цена первого лота составляет 527 миллионов сумов, второго – 648 миллионов.

Для участия в аукционе необходимо заплатить 5% от начальной стоимости автомобиля – 26 миллионов и 32 миллиона соответственно.

Государственный аукционный портал "E-IJRO Auksion" предназначен для обеспечения широкого доступа граждан к электронным торгам и возможности приобретения недвижимости, машин и другого имущества на публичных аукционах.

Ранее сообщалось о проекте постановления правительства по распределению торговых точек в Ташкенте через онлайн-аукционы.