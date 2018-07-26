15:51 26 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Автомобиль BMW 511

Конфискованные антикварные автомобили уйдут "с молотка"

© e-auksion.uz
Экономика
Получить короткую ссылку
253 0 0

Фотографии транспортных средств размещены на Государственном аукционном портале.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Два антикварных автомобиля выставили на продажу в Узбекистане, фотографии разместили на Единой электронной площадке.

Транспортные средства конфисковали по решению суда.

Города мира. Нью-Йорк
© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Нью-Йорке выставят на торги коллекцию вещей Робина Уильямса

Стартовая цена первого лота составляет 527 миллионов сумов, второго – 648 миллионов.

Для участия в аукционе необходимо заплатить 5% от начальной стоимости автомобиля – 26 миллионов и 32 миллиона соответственно.

Государственный аукционный портал "E-IJRO Auksion" предназначен для обеспечения широкого доступа граждан к электронным торгам и возможности приобретения недвижимости, машин и другого имущества на публичных аукционах.

Ранее сообщалось о проекте постановления правительства по распределению торговых точек в Ташкенте через онлайн-аукционы.

Теги:
Единый портал, автомобиль, Аукцион



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянская атомная электростанция
    Мирный атом

    Ереван не намерен отказываться от атомной энергетики и надеется на помощь Москвы в строительстве новой АЭС.

  • Трамвай из Латвии в Мариуполе
    Еще поездит

    Латвия продала Украине старый трамвай: Tatra T3 стоимостью 48 тысяч евро, более 30 лет проработавший в Риге, будет ходить в Мариуполе.

  • Автомобиль службы Яндекс.Такси, архивное фото
    "Шпионское" такси

    В Сейме Литвы заявили, что деятельность российской компании "Яндекс. Такси" может угрожать национальной безопасности республики.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев
Молод и энергичен: президент Узбекистана отмечает день рождения
Металлург Аркадий Мгдсян из Алаверди
"Бессмертный русский": трюк сталевара поразил интернет-пользователей
Промышленность Узбекистана
От масла до автомобилей: промышленность Узбекистана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054