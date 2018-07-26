Более двух третей компаний Узбекистана связывают перспективы бизнеса с РФ

Россия – наиболее значимая страна для сотрудничества по мнению 67% опрошенных руководителей частных предприятий.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Около 70% руководителей крупных компаний в Узбекистане считают Россию наиболее перспективной страной для развития бизнеса, сообщает РИА Новости.

Исследование "Осторожный оптимизм" аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) проводила в Узбекистане впервые. С ноября 2017 года по март 2018 года специалисты анкетировали 30 CEO частных фирм.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Три таджикских банка получат кредит от Узбекистана на 100 млн долларов

На втором месте – Казахстан, за который проголосовали 43% опрошенных, затем Китай (37%).

При этом только 7% глав фирм называют среди значимых международных партнеров США, 10% - Германию, 17% - другие страны Евросоюза.

Кроме того, 87% участников участников выразили уверенность в росте своих доходов, а в темпах наращивания экономики страны – 70%. Примерно 60% респондентов считают, что рост конкуренции на рынке может дестабилизировать их бизнес в ближайшие 5 лет.