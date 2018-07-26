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Более двух третей компаний Узбекистана связывают перспективы бизнеса с РФ

CC0 / pixabay
Экономика
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Россия – наиболее значимая страна для сотрудничества по мнению 67% опрошенных руководителей частных предприятий.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Около 70% руководителей крупных компаний в Узбекистане считают Россию наиболее перспективной страной для развития бизнеса, сообщает РИА Новости.

Исследование "Осторожный оптимизм"  аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) проводила в Узбекистане впервые. С ноября 2017 года по март 2018 года специалисты анкетировали 30 CEO частных фирм.

Доллары США.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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На втором месте – Казахстан, за который проголосовали 43% опрошенных, затем Китай (37%).

При этом только 7% глав фирм называют среди значимых международных партнеров США, 10% - Германию, 17% - другие страны Евросоюза.

Кроме того, 87% участников участников выразили уверенность в росте своих доходов, а в темпах наращивания экономики страны – 70%. Примерно 60% респондентов считают, что рост конкуренции на рынке может дестабилизировать их бизнес в ближайшие 5 лет.

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Теги:
Россия, опрос, бизнес



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