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Женщина с покупками в руках

Сумма покупок на зарубежных сайтах снижена до тысячи долларов в квартал

© Flickr / Roderick Eime
Экономика
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Раньше узбекистанцы могли покупать товары в зарубежных интернет-магазинах на тысячу долларов в месяц.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Норма беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых населением через онлайн магазины и поставляемых международными курьерскими компаниями, снижена до 1 тысячи долларов в квартал в Узбекистане.

До настоящего времени физлица могли беспошлинно ввозить товары, купленные в Интернете, через курьерские компании на сумму до 1 тысячи долларов ежемесячно. Таким образом, новая норма беспошлинного ввоза снижена в 3 раза, пишет РИА Новости.

"Тысяча долларов в течение одного календарного квартала - для товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях", - сообщил минюст в Telegram-канале со ссылкой на постановление президента страны Шавката Мирзиеева.

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Мирзиёев также поручил профильным министерствам и ведомствам в течение месяца внедрить систему обязательного уведомления операторами и провайдерами почтовой связи органы таможни о товарах, поступающих физлицам через международные курьерские компании.

Покупки импортных товаров через интернет-магазины в Узбекистане стала популярной в последние пять лет. В республике действует порядка пяти операторов интернет-торговли, общий среднегодовой оборот которых составляет от 50 до 100 миллионов долларов.




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