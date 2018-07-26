Мирзиёев: руководители ответят за каждый неосвоенный доллар

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля провел видеоселекторное совещание по вопросам иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба главы государства.

В этом году в рамках программ инвестиционных и инфраструктурных проектов могут реализовать 2,6 тысячи проектов на сумму около семи миллиардов долларов.

"Отныне работу по реализации проектов с участием международных и зарубежных финансовых организаций нельзя пускать на самотек. Руководители всех уровней лично ответят за каждый неосвоенный доллар. Инициаторы проектов также должны брать ответственность за себя и держать ответ за разработку, реализацию проекта и конечный результат", - заявил президент.

С 1 сентября правительство должно заняться повышением квалификации руководителей и специалистов проектных групп, организовать специальные учебные курсы, внедрить систему выдачи сертификатов.