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Совещание по инвестициям

Мирзиёев: руководители ответят за каждый неосвоенный доллар

Пресс-служба Шавката Мирзиёева
Экономика
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Президент Республики Узбекистан провел 26 июля видеоселекторное совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов.

ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля провел видеоселекторное совещание по вопросам иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба главы государства.

В этом году в рамках программ инвестиционных и инфраструктурных проектов могут реализовать 2,6 тысячи проектов на сумму около семи миллиардов долларов.

"Отныне работу по реализации проектов с участием международных и зарубежных финансовых организаций нельзя пускать на самотек. Руководители всех уровней лично ответят за каждый неосвоенный доллар. Инициаторы проектов также должны брать ответственность за себя и держать ответ за разработку, реализацию проекта и конечный результат", - заявил президент.

С 1 сентября правительство должно заняться повышением квалификации руководителей и специалистов проектных групп, организовать специальные учебные курсы, внедрить систему выдачи сертификатов.

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Теги:
совещание, Инвестиции, Президент



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