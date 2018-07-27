Инвесторы обсудят вложения в машиностроение и электротехнику

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Встреча единой площадки инвестиционных предложений пройдет 2 августа, сообщает Отдел коммуникаций Госкоминвестиций.

Пресс-служба Госкоминвестиций Встреча по инвестициям в машиностроение 2 августа

Мероприятие, посвященное машиностроению, автомобильной и электротехнической промышленности, намечено на 2 августа, оно состоится в конференц-зале Crystal Ballroom гостиницы International, его организует Государственный комитет по инвестициям с участием отраслевых ведомств.

Модератор – уполномоченный при президент по защите прав и законных интересов предпринимательства Дильмурод Касимов.

"В мероприятии смогут принять участие все заинтересованные лица: иностранные и отечественные инвесторы, представители дипмиссий зарубежных стран в Республике Узбекистан, руководители органов государственного и хозяйственного управления", - говорится в пресс-релизе.

Онлайн-регистрация продлится до 22:00 30 июля.