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Инвесторы обсудят вложения в машиностроение и электротехнику

© Sputnik / Сергей Субботин
Экономика
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Очередная встреча единой площадки открытого обсуждения состоится 2 августа в конференц-зале гостиницы International.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Встреча единой площадки инвестиционных предложений пройдет 2 августа, сообщает Отдел коммуникаций Госкоминвестиций.

Встреча по инвестициям в машиностроение 2 августа
Пресс-служба Госкоминвестиций
Встреча по инвестициям в машиностроение 2 августа

Мероприятие, посвященное машиностроению, автомобильной и электротехнической промышленности, намечено на 2 августа, оно состоится в конференц-зале Crystal Ballroom гостиницы International, его организует Государственный комитет по инвестициям с участием отраслевых ведомств.

Модератор – уполномоченный при президент по защите прав и законных интересов предпринимательства Дильмурод Касимов.

"В мероприятии смогут принять участие все заинтересованные лица: иностранные и отечественные инвесторы, представители дипмиссий зарубежных стран в Республике Узбекистан, руководители органов государственного и хозяйственного управления", - говорится в пресс-релизе.

Онлайн-регистрация продлится до 22:00 30 июля.

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Теги:
Встреча, Машиностроение, Инвестиции



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