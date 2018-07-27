В Узбекистане ввели таможенные платежи на посылки дороже 100 долларов

Речь идет о посылках через международную почту и курьерских посылках юридическим лицам.

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В Республике Узбекистан ввели таможенные платежи для товаров, отправленных по почте, чья стоимость превышает 100 долларов, говорится в постановлении президента Шавката Мирзиёева.

Документ принят "О мерах по обеспечению контроля товаров, поступающих на территорию Республики Узбекистан" 19 июля и вступил в силу на следующий день.

Речь идет о посылках, которые поступают по международной почте или при помощи курьера юридических лицам.

В апреле Национальная компания "Узбекистон почтаси" представила гражданам новую услугу – "Быстрая почта", при помощи которой можно пересылать документы, деловые бумаги и товары народного потребления.

Пересылка и выдача отправлений "Тезкор почта" идет в короткие контрольные сроки, в приоритетном порядке и по приемлемым ценам.