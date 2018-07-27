Цены на Ravon в России поднялись на 20-50 тысяч рублей

Теперь самой дешевой иномаркой стала китайская Brilliance, цены на который начинаются от 460 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Самые доступные новые иномарки на российском рынке - Ravon (бренд GM Uzbekistan) - подорожали на суммы от 20 до 50 тысяч рублей, уступив титул китайской Brilliance, следует из данных на сайте Ravon.

Так, модель R2 (Chevrolet Spark) и Nexia (Chevrolet Aveo) подорожали сразу на 50 тысяч рублей - до 490 и 499 тысяч рублей соответственно, Ravon Gentra (Daewoo Gentra или Chevrolet Lacetti) подорожал на 20 тысяч рублей до 569 тысяч рублей, модель R4 (Chevrolet Cobalt) сохранила ценник в 529 тысяч рублей в минимальной комплектации, следует из данных на сайте компании.

Таким образом, автомобили Ravon потеряли титул самых дешевых новых иномарок на российском рынке, уступив его китайскому концерну Brilliance, который предлагает седан H230 с мотором 1,5 литра по цене от 460 тысяч рублей.

© Sputnik / Игорь Руссак Понаехали, или Что ждет авторынок Узбекистана

СП GM Uzbekistan было создано на базе ЗАО "УзДЭУавто" в 2008 году, доля General Motors в компании составляет 25%, "Узавтопрома" - 75%. Узбекская госкомпания планирует выкупить долю GM до конца текущего года. Американский концерн создаст 100-процентную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане.

Проектная мощность GM Uzbekistan составляет 250 тысяч автомобилей в год, предприятие в настоящий момент выпускает восемь марок автомобилей. Производство автомобилей на СП по итогам 2017 года увеличилось в 1,58 раза по сравнению с 2016 годом и составило 135,471 тысячи машин.