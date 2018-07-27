20:45 27 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB122.82
  • EUR9127.60
  • USD7789.38
Поиск
Ravon Motors Osh

Цены на Ravon в России поднялись на 20-50 тысяч рублей

© Fb
Экономика
Получить короткую ссылку
65301

Теперь самой дешевой иномаркой стала китайская Brilliance, цены на который начинаются от 460 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 27 июл - Sputnik. Самые доступные новые иномарки на российском рынке - Ravon (бренд GM Uzbekistan) - подорожали на суммы от 20 до 50 тысяч рублей, уступив титул китайской Brilliance, следует из данных на сайте Ravon.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
GM Uzbekistan не будет продавать некондиционные автомобили "Дамас"
Так, модель R2 (Chevrolet Spark) и Nexia (Chevrolet Aveo) подорожали сразу на 50 тысяч рублей - до 490 и 499 тысяч рублей соответственно, Ravon Gentra (Daewoo Gentra или Chevrolet Lacetti) подорожал на 20 тысяч рублей до 569 тысяч рублей, модель R4 (Chevrolet Cobalt) сохранила ценник в 529 тысяч рублей в минимальной комплектации, следует из данных на сайте компании.

Таким образом, автомобили Ravon потеряли титул самых дешевых новых иномарок на российском рынке, уступив его китайскому концерну Brilliance, который предлагает седан H230 с мотором 1,5 литра по цене от 460 тысяч рублей.

На автостоянке возле завода General Motors
© Sputnik / Игорь Руссак
Понаехали, или Что ждет авторынок Узбекистана
СП GM Uzbekistan было создано на базе ЗАО "УзДЭУавто" в 2008 году, доля General Motors в компании составляет 25%, "Узавтопрома" - 75%. Узбекская госкомпания планирует выкупить долю GM до конца текущего года. Американский концерн создаст 100-процентную "дочку" для дальнейшей консультативной и технической поддержки отрасли в Узбекистане.

Проектная мощность GM Uzbekistan составляет 250 тысяч автомобилей в год, предприятие в настоящий момент выпускает восемь марок автомобилей. Производство автомобилей на СП по итогам 2017 года увеличилось в 1,58 раза по сравнению с 2016 годом и составило 135,471 тысячи машин.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии.

  • Припаркованные автомобили, фото из архива
    Берегись автомобиля

    В Баку задержан человек, перебивавший номера автомобилей, заложенных в банке в качестве обеспечения по кредиту, и затем продававший их.

  • Белорусские спасатели тушат крупный природный пожар в Латвии, видео
    Помощь пришла

    Площадь торфяных и лесных пожаров в Латвии за минувшие сутки выросла на 20%. Смотрите на видео, как белорусские спасатели ведут борьбу с огнем.

  • Лекарственные препараты
    Жизненная необходимость

    Кабмин Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров".

  • Заседание Евразийского межправительственного совета глав правительства стран ЕАЭС (27 июля 2018). Санкт-Петербург
    Армянский интерес

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что в Ереване думают о Евразийском союзе и какие планы строят в отношении этой организации.

  • Калькулятор института финансов Swedbank
    Оскорбили как гражданина

    Жительница Латвии, которая получила от банка отказ в выдаче кредита на русском языке, пожаловалась в местную националистическую газету.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Примите меры!

    Комитет ООН по правам человека порекомендовал Литве принять меры для расследования по делу о тайной тюрьме ЦРУ на территории республики.

  • Полиция
    Операция "Скупка"

    После гибели фигуриста Дениса Тена от рук автоворов полиция проводит масштабные проверки авторынков в поисках краденых запчастей.

  • Там нужно побывать! В Бишкеке открылся уникальный базар — видео
    Восточный базар

    Бишкеке открылся международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо". В центре города развернулись шатры с товарами из стран Центральной Азии.

  • Мэр города Душанбе Рустам Эмомали
    На прямой связи

    Глава Душанбе Рустам Эмомали знаком со всеми проблемными вопросами в столице, поскольку сам лично читает обращения граждан в Facebook, заявили в мэрии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Участницы Мисс СНГ из России Арина Зинченко, Виктория Волгина, Жанара Хасенова (слева направо)
Кто и откуда: какие красавицы приехали на конкурс "Мисс СНГ-2018"
Трое львов напали на крокодила
Экзотический ужин на троих: львы напали на крокодила
Сколько стоит тонировка в разных странах мира
Сколько стоит тонировка в разных странах мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054